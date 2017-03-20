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20.03.2017 13:50

Молодые поэты Мурманской области получат гранты губернатора на издание сборников своих стихов

В Мурманской области завершен конкурс на получение грантов Губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности.

В региональном комитете по культуре и искусству состоялось заседание Экспертного совета по грантам Губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности.

Гранты Губернатора Мурманской области предназначены для поддержки творческой деятельности молодых мурманских писателей, не являющихся членами мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации. Напомним, возраст соискателя на получение гранта не должен превышать 35 лет.

В 2017 году на конкурс поступило девять работ: пять из них – проза, четыре – поэзия.

Экспертный совет принял решение о выделении грантов Дарье Высоцкой на издание сборника стихов «Русалка на берегу» и Елене Захаровой на издание сборника стихов «Плакать нельзя». Размер каждого гранта составит 100 тыс. рублей.

Конкурс на получение грантов Губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности в 2018 году будет объявлен 1 декабря 2017 года.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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