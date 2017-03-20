За минувшие трое суток на дорогах Мурманской области 5 человек травмировано в результате ДТП

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так, 17 марта около 15 часов 55 минут в Апатитах на улице Энергетической водитель автомобиля «Ауди А6» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого перехода. В результате происшествия 51-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

18 марта около 00 часов 02 минут в Мурманске на проспекте Кольский водитель, управляя транспортным средством «Крайслер», при движении со стороны улицы Кооперативная в сторону улицы Морской допустил наезд на 45-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП мужчина скончался на месте ДТП.

18 марта около 21 часа 18 минут в Мурманске на улице Чумбарова Лучинского водитель автомобиля «Мерседес-Спринтер» при движении по прилегающей территории допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 52-летний мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

19 марта около 11 часов 40 минут в Мурманске на проспекте Кольском водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», при движении задним ходом по дворовой территории допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате происшествия 7-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение.

19 марта около 13 часов 50 минут в Мончегорске на проспекте Металлургов водитель автомобиля «Тойота Карина» при движении в сторону площади Революции не учел дорожные условия и допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1215 нарушений Правил дорожного движения.

81 нарушение допущено пешеходами, 28 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 24 водителя.

Выявлено 33 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 601 нарушение ПДД. 16 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 196 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).



/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



