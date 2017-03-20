Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.03.2017 13:20

В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции учили дошкольников преодолевать «Сложности перехода»

В детском саду №156 г. Мурманска сотрудники ГИБДД в рамках социальной кампании «Сложности перехода» провели с детьми мероприятие по изучению Правил дорожного движения.
Юным пешеходам рассказали о поведению в опасных ситуациях, которые могут возникнуть на проезжей части, а также правилам перехода улицы по пешеходному переходу. В беседе с ребятами особое внимание уделялось необходимости неукоснительного соблюдения дорожной азбуки. В основном речь шла об обязанностях пешеходов.
В гости к малышам пришла «Зебра», которая проверила и закрепила полученные детьми знания Правил дорожного движения. Воспитанники детского сада подготовили для полицейских рисунки и частушки про правильное и безопасное поведение на дороге.
В конце мероприятия ребята получили от инспектора ГИБДД световозвращающие элементы, красочные памятки юного пешехода и грамоты за отличное знание Правил поведения на дороге.
Госавтоинспекция рекомендует с самого раннего возраста обучать детей правилам безопасного поведения на дороге. При этом взрослые должны закреплять слова личным примером.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.93
Евро = 62.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.