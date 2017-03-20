В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции учили дошкольников преодолевать «Сложности перехода»

В детском саду №156 г. Мурманска сотрудники ГИБДД в рамках социальной кампании «Сложности перехода» провели с детьми мероприятие по изучению Правил дорожного движения.

Юным пешеходам рассказали о поведению в опасных ситуациях, которые могут возникнуть на проезжей части, а также правилам перехода улицы по пешеходному переходу. В беседе с ребятами особое внимание уделялось необходимости неукоснительного соблюдения дорожной азбуки. В основном речь шла об обязанностях пешеходов.

В гости к малышам пришла «Зебра», которая проверила и закрепила полученные детьми знания Правил дорожного движения. Воспитанники детского сада подготовили для полицейских рисунки и частушки про правильное и безопасное поведение на дороге.

В конце мероприятия ребята получили от инспектора ГИБДД световозвращающие элементы, красочные памятки юного пешехода и грамоты за отличное знание Правил поведения на дороге.

Госавтоинспекция рекомендует с самого раннего возраста обучать детей правилам безопасного поведения на дороге. При этом взрослые должны закреплять слова личным примером.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/