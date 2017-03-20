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20.03.2017 13:05

Прокуратурой Терского района направлено в суд уголовное дело по факту управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения

Заместителем прокурора Терского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению жителя посёлка Умба Терского района Алексея Постоева.
Расследованием дела установлено, что 07.12.2016 Алексей Постоев, не имея права на управление транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной, в связи с чем был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Ранее Алексей Постоев уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и ему назначалось наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. Водительского удостоверения на право управления транспортным средством Алексей Постоев не имеет и никогда не имел.
Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов либо в виде лишения свободы на срок до 2 лет.


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