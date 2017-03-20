Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в г. Оленегорске

19 марта 2017 года в 15 часов 10 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, дом 2. В результате пожара огнём повреждён диван на площади 2 кв.м. Спасено 2 человека. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (7 человек личного состава, 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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/Главное управление МЧС России по Мурманской области/