Мурманский областной краеведческий музей приглашает на мини-выставку «Их имена – Герои»

Сегодня в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, III этаж) начинает работу мини-выставка «Их имена – Герои», посвящённая Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны в Советском Заполярье.



Уже второй год подряд выставка под этим символичным названием проводится в стенах музея.

В этом году посетители увидят значки, удостоверения, письма, фотографии Федора Коновалова – сапёра, командира взвода 82-го гвардейского отдельного сапёрного батальона 71-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии, пехотинцев 14-й армии Карельского фронта Павла Примакова и Николая Кононова, других участников Великой Отечественной войны.



Выставка будет работать до 20 апреля.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /