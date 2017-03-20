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20.03.2017 12:25

Мурманский областной краеведческий музей приглашает на мини-выставку «Их имена – Герои»

Сегодня в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, III этаж) начинает работу мини-выставка «Их имена – Герои», посвящённая Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны в Советском Заполярье.

Уже второй год подряд выставка под этим символичным названием проводится в стенах музея.
В этом году посетители увидят значки, удостоверения, письма, фотографии Федора Коновалова – сапёра, командира взвода 82-го гвардейского отдельного сапёрного батальона 71-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии, пехотинцев 14-й армии Карельского фронта Павла Примакова и Николая Кононова, других участников Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать до 20 апреля.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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