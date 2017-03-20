Семинар «Инклюзивные практики как инновационный вид деятельности культурно-досуговых учреждений» открывается в Мурманске

20 марта в 11.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Голубая гостиная) открывается областной семинар «Инклюзивные практики как инновационный вид деятельности культурно-досуговых учреждений».



В семинаре примут участие методисты культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Они познакомятся с понятием «инклюзия», определят нормативно-правовую базу инклюзивного образования и особенности организации инклюзивных практик в культурно-досуговых учреждениях, а также разграничат понятия «инклюзивные практики в культуре» и «культура инклюзии».



Семинар проводит Яна Анисимова, методист отдела культурно-досуговой деятельности областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, старший преподаватель кафедры «Специальная педагогика и специальная психология» психолого-педагогического института Мурманского арктического государственного университета.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /







