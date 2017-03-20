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20.03.2017 11:50

В Мурманской области проходят обследования доступности многоквартирных домов для проживания инвалидов

Состоялось расширенное заседание муниципальных комиссий Кольского района по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.
В заседании принял участие председатель региональной межведомственной комиссии – заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Вадим Карпенко.

В соответствии с постановлением Правительства РФ необходимо обследовать весь жилищный фонд, в котором проживают инвалиды, и обеспечить его доступность. Для этих целей в регионе уже создано 25 муниципальных комиссий, в состав которых входят представители администраций, общественных организаций инвалидов. Предстоит большая работа, так как, по данным регионального Минсоцразвития, на территории Мурманской области проживает 34 тысячи инвалидов.

«Мы проводим заседание комиссии в Кольском районе, так как это самый крупный муниципалитет нашего региона. И это стартовое мероприятие для других муниципалитетов, определение стратегии и первоочередных задач, – отметил Вадим Карпенко, открывая заседание. – Основная задача сейчас – по результатам проведенных обследований сформировать муниципальные программы и решить вопросы их финансирования».

Будет проверено наличие пандусов и других технических средств, которые упрощают людям с ограниченными возможностями доступ в собственные квартиры. Необходимость реконструкции или капитального ремонта дома будет тщательно проанализирована комиссией на основании правил проведения проверки экономической целесообразности подобных мероприятий. Реализация постановления правительства РФ – совместная работа муниципалитетов, ведомств, структур и организаций. Например, установку поручня в том же подъезде нужно согласовать с пожарными – не приведет ли это к сужению проема настолько, что воспрепятствует доступу спасателей с техникой.

Руководители муниципалитетов обращаются к заинтересованным жителям с просьбой сообщить о своих проблемах, которые в перспективе можно решить совместно с Минэнерго и Правительством Мурманской области.


/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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