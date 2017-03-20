Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в совещании, которое провел полпред Президента в СЗФО Николай Цуканов

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в совещании, которое в режиме видеоконференции провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.



В ходе совещания обсуждались вопросы координации действий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в границах Арктической зоны РФ или прилегающих к ней, по подготовке к проведению IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти восьми арктических регионов России, эксперты, представители научного сообщества.



Николай Цуканов подчеркнул, что тема долгосрочного развития Арктической зоны находится на особом контроле Президента и Правительства Российской Федерации.



Полномочный представитель проинформировал, что в целях определения базовых направлений и механизмов развития российской Арктики на федеральном уровне планируется утвердить новую редакцию Госпрограммы развития Арктической зоны Российской Федерации. Инструментом реализации является создание восьми «опорных зон», которые будут устанавливаться отдельными решениями федерального Правительства. При этом четыре из восьми предполагаемых к запуску «опорных зон» находятся на территории Северо-Запада России.



В ходе обмена мнениями представители регионов Северо-Запада России, входящих в Арктическую зону РФ, высказались о необходимости принятия Федерального закона об Арктике. Он должен стать основой для улучшения социального уровня граждан, проживающих на арктических территориях.



Участники совещания отметили, что с учетом реализации программы развития Арктики вопрос системы управления этим макрорегионом актуален как никогда. В ходе совещания представителями регионов и научной общественности предлагались различные варианты решения этого вопроса.



Прозвучали предложения о расширении Арктической зоны, о включении в нее ряда муниципальных образований. Кроме того, научная общественность обратилась к полномочному представителю с предложением придать Санкт-Петербургу статус административного центра Арктической зоны РФ. Николай Цуканов поручил подготовить аргументированное обоснование по данному вопросу, а также предложил согласовать эту инициативу с другими регионами Северо-Запада России, входящими в Арктическую зону. Полномочный представитель обещал учесть позиции и высказанные предложения регионов и научного сообщества в своем выступлении на заседании Госкомиссии в рамках Международного арктического форума.



«Нам важно выступить с общей позицией со всеми российскими регионами на Госкомиссии. Добиться того, чтобы проект был не просто декларативный, а содержал руководство к действию», – отметил он.





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