Внимание! В Хибинах - сход лавин принудительный и не только

В главном горном массиве Кольского полуострова установлена высокая степень лавинной опасности (4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности). Это значит, что возможно обрушение при незначительной дополнительной нагрузке. Всего, по данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», с начала периода произошло 127 сходов лавин, из них произведено принудительно 44.



В ближайшее время контролируемые спуски запланированы на период с 20 по 22 марта 2017 года. Работы по активному воздействию на снежный покров путем подрыва будут производиться ежедневно с 10 до 18 часов.



Перед проведением работ будет подаваться звуковой предупредительный сигнал. В связи с этим просим сохранять спокойствие!



При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).



Напоминаем, что с целью обеспечения безопасности недопустимо нахождение людей и транспортных средств в опасной зоне проведения работ, в том числе на открытой местности участков основной и объездной автомобильных дорог. Родителям необходимо обеспечить контроль места нахождения несовершеннолетних детей!



Также обращаемся ко всем северянам и гостям Заполярного края, в настоящее время воздержаться от выхода в горы с учетом сложившихся неблагоприятных погодных условий.



Организуйте активный отдых только на оборудованных (подготовленных) склонах, не выходите за границы подготовленных трасс горнолыжных комплексов! Не катайтесь в условиях плохой видимости, при неблагоприятных погодных условиях!



Оперативный дежурный Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России 8 (815-31) 5-88-95



Главное управление МЧС России по Мурманской области