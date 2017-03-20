Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.03.2017 12:10

Полицейскими в областном центре задержан подозреваемый в причинении вреда здоровью

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение 45-летней женщины с колото-резаными ранами голени и бедра. Медики  квалифицировали эти телесные повреждения как легкий вред здоровью.

Опросив северянку, сотрудники полиции установили, что у потерпевшей после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт с сожителем, возникший на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры в квартире на ул. Новое Плато подозреваемый нанес женщине удар ножом в область ноги.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый - неработающий местный житель 1959 года рождения - установлен и опрошен.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - арест на срок до четырех месяцев.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.93
Евро = 62.37
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.