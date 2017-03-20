Полицейскими в областном центре задержан подозреваемый в причинении вреда здоровью

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение 45-летней женщины с колото-резаными ранами голени и бедра. Медики квалифицировали эти телесные повреждения как легкий вред здоровью.



Опросив северянку, сотрудники полиции установили, что у потерпевшей после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт с сожителем, возникший на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры в квартире на ул. Новое Плато подозреваемый нанес женщине удар ножом в область ноги.



В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый - неработающий местный житель 1959 года рождения - установлен и опрошен.



По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - арест на срок до четырех месяцев.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



