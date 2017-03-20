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20.03.2017 10:35

По инициативе прокурора области внесены изменения в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях»

С сегодняшнего дня вступил в силу закон Мурманской области от 06.03.2017 № 2099-01-ЗМО «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях», который был разработан и внесен в Мурманскую областную Думу в декабре 2016 года прокурором Мурманской области.

Закон вводит административную ответственность за неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии Мурманской области, которая образована в регионе в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и призвана осуществлять координацию деятельности всех органов власти по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории Мурманской области.

Закон разработан прокурором в целях обеспечения неукоснительного исполнения решений антитеррористической комиссии Мурманской области, усиления контроля за реализацией разрабатываемых ею мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению.

Его применение позволит повысить эффективность противодействия органов государственной власти возможным угрозам экстремистского и террористического характера в регионе.


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