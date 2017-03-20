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20.03.2017 10:50

Новости УФССП России по Мурманской области. Судебный пристав Диана Давидюк - "Звездная барышня"

18 марта 2017 года судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска Диана Давидюк приняла участие в областном конкурсе "Звездные барышни", который проводился среди сотрудниц силовых структур и ведомств, в целях укрепления межведомственных культурных связей и совершенствования форм организации досуга и поддержки творчества военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств.
В состязаниях приняли участие 16 представительниц силовых структур из УФССП России по Мурманской области, УМВД по Мурманской области, УФСИН по Мурманской области, Северного флота и других силовых структур. Все они боролись за звание самой очаровательной и отважной девушки в погонах. Соревнования проходили в два этапа. Сначала конкурсанткам представилась возможность проявить меткость в стрельбе из пневматической винтовки и показать уровень физической подготовки. Самая зрелищная часть состязаний – финал, состоялся в ДК им. Кирова. На сцене дворца культуры участницы соревнований рассказывали о своей профессии, демонстрировали умение из подручных  материалов изготовить себе наряд, показать себя в творческом конкурсе. Критерии оценок жюри: артистичность, умение импровизировать и оригинальность участниц.
Победительницей конкурса, получившей гран-при "Звездная барышня", стала Диана Давидюк, которая также стала лучшей в номинации "Мисс Артистичность".
Поздравляем Диану с победой! Желаем дальнейших творческих успехов!

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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