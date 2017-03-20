График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 20 по 24 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:



20 марта

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от ул. Шевченко до ул. Беринга, четная сторона;

– ул. Ломоносова, от пр. Лыжного до ул. Пономарева, сторона нечетная.

Октябрьский округ:

– проезд Северный 1,13;

– ул. Коминтерна, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, нечетная сторона.

Ленинский округ:

– пр. Героев-северморцев, от ул. Ивченко до ул. Чумбарова-Лучинского сторона нечетная;

– Росляково, ул. Школьная.





В ночь с 20 на 21 марта

Первомайский округ:

– ул. З. Космодемьянской, от ул. Морской до ДК «Первомайский», сторона нечетная;

– ул. Ломоносова, от прд. Лыжного до ул. Пономарева, сторона четная.



Октябрьский округ:

– ул. Коминтерна, от ул. Воровского до ул. Комсомольской;

– ул. Шмидта, от ул. Комсомольской до ул. Егорова, сторона четная.

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев, от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Александрова, сторона нечетная;

– проезд от Хлобыстова ,14/1 до Лобова,19.



21 марта

Первомайский округ:

– ул. З.Космодемьянской, от ДК «Первомайский» до дома № 100 по пр. Кольскому, сторона нечетная.

Октябрьский округ:

– ул. Шмидта, от ул. Книповича до ул. Егорова, четная сторона;

– Северный проезд , 1 -13.

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев, от ул. Александрова до остановки «Семеновское озеро», сторона нечетная;

– Нижнеростинское шоссе.



В ночь с 21 на 22 марта

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от АЗС до ул. Беринга, четная сторона;

– пр. Кольский, от салона «Тойота» до ТЦ «Аквилон».

Октябрьский округ:

– ул. Шмидта, от ул. Книповича до ул. Комсомольской, сторона нечетная;

– Северный проезд , 1 -13.

Ленинский округ:

– ул. Лобова, от пр. Героев-североморцев до ул. Ушакова, сторона нечетная;

– Нижнеростинское шоссе.



22 марта

Первомайский округ:

– ул. Копытова, сторона оврага;

– ул. Героев Рыбачьего, район ТЦ "Твой".

Октябрьский округ:

– ул. Челюскинцев, сторона четная;

– тротуар по пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Дзержинского, сторона четная.

Ленинский округ:

– ул. Лобова, от ул. Ушакова до ул. Нахимова, сторона нечетная.

– пр. Героев-североморцев: площадь на остановке «Семеновское озеро».



В ночь с 22 на 23 марта

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от АЗС до ул. Беринга, сторона четная;

– пр. Кольский, от салона «Тойота» до ТЦ «Аквилон».

Октябрьский округ:

–ул. Челюскинцев, сторона нечетная;

– тротуар пр. Ленина от ул. Дзержинского до ул. Егорова, сторона четная.

Ленинский округ:

– ул. Лобова, от пр. Героев-североморцев до ул. Ушакова сторона четная.

– проезд на базу «Дорсервиса».



23 марта

Первомайский округ:

– ул. Копытова;

– ул. Героев Рыбачьего, район ТЦ «Твой».

Октябрьский округ:

– ул. К.Маркса, от ул. Книповича до ул. Старостина, сторона четная;

– тротуар по пр. Ленина, от ул. Егорова до пер. Пионерский, четная сторона.

Ленинский округ:

– ул. Лобова, от ул. Ушаков до ул. Нахимова, сторона четная;

– Росляково, ул. Советская.



В ночь с 23 на 24 марта

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от ул. Баумана до ул. Щербакова, сторона нечетная;

– пр. Кольский, остановка «Якорная», четная сторона.

Октябрьский округ:

– ул. К.Маркса, от пр. Ленина до ул. Буркова, с 2-х сторон.

– пр. К.Маркса, разворотное кольцо.

Ленинский округ:

– ул. Аскольдовцев, от кольца до ул. Александрова, нечетная сторона;

– ул. Нахимова.



24 марта

Первомайский округ:

–ул. Героев Рыбачьего, от ул. Копытова до разворотного кольца;

– разворотное кольцо на ул. Крупской.

Октябрьский округ:

–ул. К.Маркса, от ул. Книповича до ул. Старостина, сторона четная;

– ул. Челюскинцев, 39.

Ленинский округ:

– Нижнеростинское шоссе, от ул. Ладыгина до ул. Невского нечетная сторона;

– пр. Героев-североморцев: площадь на остановке «Семеновское озеро».



/ Администрация города Мурманска /