Лесные лыжи, ружье и маскировочный костюм. В Мурманске прошли соревнования по биатлону

Любовь Дубова.

Заполярные охотники не пропустили Праздник Севера. Состязания по биатлону. Стрелковый клуб "Кречет" проводит их уже восьмой раз. Три километра, два огневых рубежа. Вместо обычных круглых мишеней - косули и куропатки. Стреляют дробью и пулями. Для всех участников, их не много, - турнир, как итог, закрытие зимнего охотничьего сезона.

Председатель федерации пулевой и стендовой стрельбы Мурманской области Виктор Пантилеев: "Традиция поддерживается. Восьмые гонки это уже немало, согласитесь, и уже будем на следующий год, по всей видимости, проводить охотничий биатлон с нарезного оружия на сто метров".