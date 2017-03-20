Большая рыбалка по-мурмански. В областном центре прошли соревнование по спортивному рыболовству

Наталия Бурдина.

Праздник Севера, традиционный международный, открыл свою 83 страницу. И вот уже первые соревнования, приуроченные к Полярной Олимпиаде. Рыбалка по-мурмански. Удочки закидывали на Семеновском озере. 55 ребят - школьники - из 8 муниципалитетов региона. И 19 самых маленьких участников - дети от 4 до 6 лет. Для них подготовили площадку и лунки. Судьи внимательно следили за процессом ловли. Чем больше рыбы попадало на крючок, тем ближе была победа.

Президент федерации по спортивному рыболовству г. Мурманска, депутат Мурманской областной Думы (фракция " Единая Россия ") Игорь Найденов: " Каждая пойманная рыбка кладется либо в пакет, либо в пластиковый стакан, приглашается судья, он фиксирует. И те рыбки, которые зафиксированы, считаются в зачет. Иногда в количественном, иногда в весовом можно сделать заключение, кто победил. Сегодня просто в количественном. Сегодня молодые ребята — это школьники".