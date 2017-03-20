Обман пенсионеров при совершении онлайн покупок. В Мурманске обсудили способы защиты старшего поколения от мошенников

Андрей Зайцев.



Защитить старшее поколение от мошенников. Такую задачу поставили перед собой сторонники регионального отделения партии "Единая Россия". По мнению специалистов МВД, особенность Мурманской области в том, что многие пенсионеры - активные пользователи современных средств электронной связи, освоили компьютер и Интернет. И часто попадают на уловки злоумышленников. Речь уже не только о широко известных способах "телефонного мошенничества", но и, например, об обмане пенсионеров при совершении онлайн покупок.

Член Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Евгения Луковицкая: "Мы хотим выработать механизм информирования граждан пожилого возраста от мошеннических действий. Так же сделать рекомендации, провести информационную кампанию, постараться договориться с управляющими компаниями, разместить информацию на квитанциях".





