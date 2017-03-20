Институт развития образования разработал учебно-методические материалы для изучения саамского языка

Елена Ямаш.

Напечатать и растиражировать пособия могут уже в нынешнем году. Об этом шла речь на заседании Совета саамов при правительстве региона. Говорили и о государственной поддержке общин. В прошлом году из областного бюджета выделили почти 2,5 миллиона рублей. Их в равной мере распределили между 16 общинами. Средства пошли на покупку снегоходов, лодок, электрогенераторов. Сейчас идет формирование нового состава Совета. Выбирают его на 2 года.

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин: "В течение своего существования Совет стал влиятельной и значимой структурой, представляющей интересы коренных народов Кольского Заполярья в органах государственной власти. За последние два года нами проделана, без преувеличения, большая работа в сфере совершенствования законодательства рыболовства, а также ряд других важных вопросов".