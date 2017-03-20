Командные старты, конкурс спортивных рекордов. В Мурманске прошел очередной этап проекта "Родной двор - родной город"

Анастасия Ярославская.

В областном центре - очередной этап проекта "Родной двор - родной город". На этот раз у спорткомплекса "Авангард". Сначала традиционная веселая разминка, - участие в которой с нескрываемым удовольствием, принял и мурманский градоначальник. В основной программе - командные старты, конкурс спортивных рекордов. Испытания особой подготовки не требуют. Главное - хорошее настроение. Особенно в восторге были дети. В честь Дня моряка-подводника их поставили в пары с военнослужащими.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я, конечно, участвую в этих мероприятиях не только как глава города, но и как обычный участник - житель нашего города. Всех приглашаю обязательно участвовать и возрождать традицию дворовых праздников. Добро пожаловать!"





