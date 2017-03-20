Короткие выступления, наглядная агитация и ответы на вопросы. В Мурманске состоялась деловая игра "Я - кандидат"

Любовь Дубова.

Мурманчане представили предвыборные программы. В столице Заполярья - деловая игра "Я - кандидат". Участники - претенденты в молодежную избирательную комиссию города. Короткие выступления, наглядная агитация и ответы на вопросы. Ребята презентовали себя и свои проекты, прошли тестирование. Впереди -собеседование. По итогам отберут 10 человек, которые и будут принимать участие в работе мурманского теризбиркома.

Председатель территориальной избирательной комиссии г. Мурманска Нина Тихомирова: "Это общественная, конечно, нагрузка. Мы откроем им двери нашей избирательной комиссии. Они смогут увидеть, как подсчитываются голоса, как работает избирательная комиссия, насколько это все открыто и прозрачно. Мы хотим, чтобы они все это увидели и донесли до своих сверстников".