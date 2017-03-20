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20.03.2017 08:38

В Мурманске отметили День православной книги, посвященный началу книгопечатания на Руси

Елена Ямаш.


День православной книги, посвященный началу книгопечатания на Руси, отметили в паломническом центре "Под сенью Трифона". Провели встречу педагогов, школьников и студентов, поэтов, авторов и исполнителей песен, прихожан. Разговор - о духовности и творчестве. Школьники читали стихи на православные темы. Ансамбль "Беломорье" исполнил свои песни. Поэт Николай Колычев представил новые произведения. На стенде в конференц-зале - небольшая выставка книг местных краеведов, поэтов, писателей из библиотеки Паломнического центра.
Настоятель Трифоновского и Введенского храмов г. Мурманска, руководитель Паломнического отдела Мурманской и Мончегорской Епархии Сергий Поливцев: "Этот замечательный праздник, который объединяет любителей книги, наших детей. И мы традиционно в нашем паломническом центре этот праздник празднуем со встречами, с поэтами, писателями, творческими людьми, с песнями, с книгой. И я считаю, что это очень хороший, важный праздник".
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