В Мурманске отметили День православной книги, посвященный началу книгопечатания на Руси

Елена Ямаш.



День православной книги, посвященный началу книгопечатания на Руси, отметили в паломническом центре "Под сенью Трифона". Провели встречу педагогов, школьников и студентов, поэтов, авторов и исполнителей песен, прихожан. Разговор - о духовности и творчестве. Школьники читали стихи на православные темы. Ансамбль "Беломорье" исполнил свои песни. Поэт Николай Колычев представил новые произведения. На стенде в конференц-зале - небольшая выставка книг местных краеведов, поэтов, писателей из библиотеки Паломнического центра.

Настоятель Трифоновского и Введенского храмов г. Мурманска, руководитель Паломнического отдела Мурманской и Мончегорской Епархии Сергий Поливцев: "Этот замечательный праздник, который объединяет любителей книги, наших детей. И мы традиционно в нашем паломническом центре этот праздник празднуем со встречами, с поэтами, писателями, творческими людьми, с песнями, с книгой. И я считаю, что это очень хороший, важный праздник".









