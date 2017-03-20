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20.03.2017 08:30

Мурманская область заключила соглашение о сотрудничестве с Чувашской республикой

Наталия Бурдина.

Документ подписали первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В соглашении - упор на торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие. Только по итогам 2015 года товарооборот между Кольским Заполярьем и республикой составил 72 миллиона рублей. Наша область экспортирует рыбную продукцию. Чувашия - безалкогольные напитки, белье и промышленную технику
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Чувашия знаменита своей бульдозерной техникой, которая будет востребована и уже востребована нашими горнорудными предприятиями. Чувашия знаменита тем, что сейчас они активно развивают электротехническую промышленность. Мы, вы знаете, энергоизбыточный регион и у нас большие планы по развитию электросетевого хозяйства".
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