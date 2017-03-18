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18.03.2017 18:00

"Крым – Россия, навсегда!" Северяне отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с исторической Родиной

Наталия Бурдина.

"Крым – Россия, навсегда!" Северяне вместе со всей страной отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с исторической Родиной. В Мурманске, в знаменательный день, в центре города - народное гулянье "Русская весна". Уже 3 года - 18-го марта - россияне вспоминают, как весной 2014 жители южного полуострова сначала выразили свою волю на референдуме, а затем Президент Владимир Путин подписал документ о включении двух новых субъектов  состав Российской Федерации. Свое отношение к этим событиям многие северяне выразили на плакатах. Когда решалась судьба южного полуострова Кольский Север одним из первых протянул ему "руку помощи".
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "У меня сейчас в руках находится исторический документ. 27 февраля 2014 года горсовет принял решение обратиться к депутатам города Севастополя с поддержкой и словами, чтобы жители Севастополя и Крыма приняли свое решение без воздействия со стороны каких-либо сторонних сил".
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Мы - самый большой город за полярным кругом, Севастополь - это очень южный город, но связь именно человеческая. Очень много военных моряков, которые служили на Северном флоте живут в Севастополе. И наоборот, те моряки, которые заканчивают военное училище в Севастополе, служат на Северном флоте, то есть, связь у нас очень непосредственная и очень близкая".
Финалом праздника стал флешмоб "Крым - Россия, навсегда!" Мурманчане все вместе исполнили символичную песню. Шары раскрасили небо в цвета российского триколора.
Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ Максим Сахневич: "Крым - это наша территория, наша частичка и, конечно, Мурманскую область и Крым связывает очень многое. Мы знаем, что два самых мощных флота - Черноморский и Северный. Недаром, один из флагманов наших кораблей назван именем Ушакова, который отдал столько сил за то, чтобы Крым был в составе Российской империи".
Наталья Потемкина: "Крым - это российская территория, конечно, это наши люди, мы за них очень рады".
Павел Басков: "И это замечательно, на самом деле давно должно было произойти, потому что Крым - наше достояние, наша история, наша культура, культура нашего народа российского. Мы все рады".
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