"Крым – Россия, навсегда!" Северяне отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с исторической Родиной

Наталия Бурдина.

"Крым – Россия, навсегда!" Северяне вместе со всей страной отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с исторической Родиной. В Мурманске, в знаменательный день, в центре города - народное гулянье "Русская весна". Уже 3 года - 18-го марта - россияне вспоминают, как весной 2014 жители южного полуострова сначала выразили свою волю на референдуме, а затем Президент Владимир Путин подписал документ о включении двух новых субъектов состав Российской Федерации. Свое отношение к этим событиям многие северяне выразили на плакатах. Когда решалась судьба южного полуострова Кольский Север одним из первых протянул ему "руку помощи".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "У меня сейчас в руках находится исторический документ. 27 февраля 2014 года горсовет принял решение обратиться к депутатам города Севастополя с поддержкой и словами, чтобы жители Севастополя и Крыма приняли свое решение без воздействия со стороны каких-либо сторонних сил".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Мы - самый большой город за полярным кругом, Севастополь - это очень южный город, но связь именно человеческая. Очень много военных моряков, которые служили на Северном флоте живут в Севастополе. И наоборот, те моряки, которые заканчивают военное училище в Севастополе, служат на Северном флоте, то есть, связь у нас очень непосредственная и очень близкая".

Финалом праздника стал флешмоб "Крым - Россия, навсегда!" Мурманчане все вместе исполнили символичную песню. Шары раскрасили небо в цвета российского триколора.

Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ Максим Сахневич: "Крым - это наша территория, наша частичка и, конечно, Мурманскую область и Крым связывает очень многое. Мы знаем, что два самых мощных флота - Черноморский и Северный. Недаром, один из флагманов наших кораблей назван именем Ушакова, который отдал столько сил за то, чтобы Крым был в составе Российской империи".

Наталья Потемкина: "Крым - это российская территория, конечно, это наши люди, мы за них очень рады".

Павел Басков: "И это замечательно, на самом деле давно должно было произойти, потому что Крым - наше достояние, наша история, наша культура, культура нашего народа российского. Мы все рады".