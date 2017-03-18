В Мурманске состоялась торжественная церемония открытия международного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся

Андрей Зайцев.

С лёгкого старта "Лыжни Дружбы" в Раякоски Праздник Севера уже назвал имена своих новых чемпионов в городах Кировск, Полярные Зори, Оленегорск. И вот теперь в областном центре огонь Полярной олимпиады ознаменовал официальное открытие 83-го Праздника Севера.

Более 70 субъектов России и 11 стран. Такова география Полярной олимпиады - 2017 на момент её официального открытия. Флаги 83-го Праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся поднялись по флагштокам. Огонь зажжён.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий: "Хочется пожелать, чтобы спортсмены боролись честно, чтобы секунды у них быстрые были. И, самое главное, чтобы была победа над самим собой. А зрителям насладиться борьбой. Всех приглашаю на площадки спортивные".

Больше 2 недель на спортивных площадках Кольского Заполярья будут ставиться новые рекорды. История уникального праздника, который пропагандирует спорт, здоровый образ жизни продолжается.

Иван Асташкин: "Мы каждый год ходим на открытие Праздника Севера. Катаемся на лыжах, гладим оленей. Мы считаем, что это замечательная традиция, которой мы должны гордиться. Нести из поколения в поколение. Ни в коем случае не прекращать".

Светлана Кушнир (г. Санкт-Петербург): "Очень рады, что мурманчане приглашают нас на такие замечательные праздники. Есть где встретиться, поговорить, набраться оптимизма, бодрости, сил, энергии. Спасибо большое".

Василий Плевако: "Это будет праздник дружбы, праздник спортсменов, праздник всех любителей спорта, всех людей, которые приедут из стран СНГ, из ближнего, дальнего зарубежья с одной целью - поучаствовать в соревнованиях, посмотреть наш замечательный край".

Праздник, проверенный временем. Соревнования, которые не смогла отменить даже война. Поколения северных олимпиоников и их потомков всегда будут верны огню Полярной олимпиады. Это праздник, который всегда с тобой, праздник, который ждут.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я от всей души желаю всем спортсменам, всем участникам здоровья, воли к победе, незабываемых спортивных впечатлений. И, конечно, побед и новых рекордов".

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Это спорт. В спорте всегда приходится что-то доказывать. И спортсмен, даже если один год выигрывает, второй год выигрывает, ему всё равно приходится на следующий год доказывать, что он лучший. И каждый праздник должен становиться более масштабным, более интересным и более захватывающим и, самое главное, более сложным для спортсменов. Тогда появляется интерес и желание приехать и снова победить".

Болельщики в ожидании ярких стартов и финишей, победителей пьедесталы. 83-й Праздник Севера официально начал свой путь по Кольскому полуострову. Не пропустите.