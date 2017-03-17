Торжественная церемония открытия 83 ежегодного традиционного Праздника Севера, соревнования по биатлону и завершение хоккейного сезона. Спортивные события областного центра

Светлана Деменева.

В Мурманске проходит торжественная церемония открытия 83 ежегодного традиционного Праздника Севера. А сегодня утром Долина Уюта принимала первые соревнования по биатлону. Дистанция-спринт - 7,5 километров. Соревнования пройдут в 2 этапа. Завтра есть возможность взять реванш проигравшим. В субботу в Долине Уюта состоится гонка преследования.

Главный судья соревнований Евгений Комаров: "В этом году очень много снега, снег чистый, традиционно чистый в этот период - быстрый снег очень, не помешает. Наоборот, будут очень большие скорости".

Хоккейный клуб "Мурман" завершил сезон. В спорткомитете состоялось награждение команды. Грамоты и подарки вручены от губернатора Мурманской области. "Мурман" успешно выступил на всероссийских соревнованиях Высшей Лиги сезона 2016-2017. И занял второе место. "Серебро" позволяет мурманчанам выступить в Супер Лиге в следующем сезоне. Однако, вопрос остается пока открытым из-за финансирования. После восстановительных тренировок и отдыха ребята будут готовиться взять первое место в Высшей лиге.







