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17.03.2017 19:25

В канун своего профессионального праздника. Крейсер "Юрий Долгорукий" вернулся в родную гавань

Светлана Деменева.

В канун своего профессионального праздника первый ракетный крейсер четвёртого поколения "Юрий Долгорукий" вернулся с боевой. Задачи в Баренцевом море выполнены на отлично.
Заходя на борт подводной лодки, каждый из них отдает честь Андреевскому флагу. Подводник - это не профессия, говорят на флоте. Это почти религия. Главное - не только выполнить задачи. Еще выжить и сохранить крейсер. Одна ошибка может стать роковой для всех. Поэтому занятия по живучести ежедневно.
На экране пульта управления лодкой - схема ее всплытия. Лодка - воплощение всех ноу-хау нашего подводного кораблестроения. Отказов и поломок на "Долгоруком" не было. Первый ракетный крейсер  четвёртого поколения только что вернулся с боевой. Задачи в Баренцевом море выполнены на отлично. Как и во время походов в Арктику.
Командир ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" Владимир Ширин: "Первый поход проекта "Борей" показал, что кораблям данного проекта есть место в Арктике, они способны выполнять поставленные госзадачи. И они были выполнены безопасно.".
16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и переносные зенитно-ракетные комплексы. Торпеды, торпедоракеты, крылатые ракеты. Вооружение крейсера. Надводная скорость - 15 узлов, подводная - 29. В Арктике на штурманской службе - особая ответственность. Рассчитать и найти безопасное место во льдах.
Командир штурманской боевой части ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" Олег Булатов: "Нельзя допускать каких-то огрехов, погрешностей при расчете параметров, вводимых в навигационный комплекс, это требует от личного состава высокого уровня подготовки".
В объединенном стратегическом командовании  подводный флот - основные силы в Арктике.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Мы уже имеем первый опыт использования таких кораблей как "Юрий Долгорукий", "Северодвинск" в условиях Арктики, подледного плавания, выполнения боевых служб и дежурств".
Сегодня стало известно, что четвертый стратегический ракетоносец проекта "Борей", который строится на предприятии "Севмаш", будет спущен на воду во втором квартале нынешнего года.



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