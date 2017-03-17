Заместитель губернатора Игорь Бабенко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Совета депутатов ЗАТО г.Североморск

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.



Игорь Бабенко отметил, что в Североморске за все 20 лет работы депутаты и руководство города консолидировали усилия для планомерного социально-экономического развития флотской столицы. За прошедшие годы в Североморске введены в строй новые детские сады, отремонтированы объекты здравоохранения, образования и культуры, выполнен обширный объем работ по благоустройству города. Такие же конструктивные отношения местная исполнительная и законодательная власти выстраивают с региональным правительством. Североморский совет всегда в значительной мере представляли действующие и бывшие военнослужащие, и это помогало укреплять тесные связи с военным командованием. За время работы североморского городского совета многие депутаты награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами губернатора Мурманской области.



«Североморский совет депутатов вносит серьезный вклад в региональную законотворческую деятельность, в становление гражданского общества в Мурманской области, – подчеркнул Игорь Бабенко. – Задача депутатского корпуса – защищать интересы жителей. На протяжении двух десятилетий подавляющее большинство народных избранников делают это профессионально и добросовестно».



Игорь Бабенко передал председателю североморского совета депутатов Александру Абрамову Памятный адрес губернатора Мурманской области Марины Ковтун.



«Пройдя долгий путь становления и развития, органы местного самоуправления как институты народного представительства являются сегодня важным показателем уровня политической и правовой культуры общества. Ваша инициативность, информационная открытость, гласность в обсуждении бюджетных вопросов позволяют вам находить компромиссные пути решения непростых задач социально-экономического развития столицы Северного флота», – говорится в Памятном адресе.



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