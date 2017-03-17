Общественная палата Мурманской области единогласно выдвинула кандидатуру Юлии Величко в состав Общественной палаты РФ

Кандидатура члена Общественной палаты Мурманской области Юлии Величко выдвинута в состав Общественной палаты РФ.



В соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» Мурманская область приняла участие в процедуре формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации. Единогласным голосованием Общественная палата региона выдвинула кандидатуру заведующей отделом организационной работы и информации Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов» Юлии Величко в состав Общественной палаты Российской Федерации.



Полномочия нового состава Общественной палаты РФ начнутся с 1 июля 2017 года.



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /



