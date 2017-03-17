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17.03.2017 18:25

В Мурманске соберутся волонтеры со всей Мурманской области

Среди мероприятий программы – встреча участников слета с заместителем губернатора Мурманской области Анатолием Векшиным и обучающие занятия.

Спикер обучающей программы – Сергей Тетерский, заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью» Российского государственного социального университета, руководитель Научной школы устойчивого позитивного развития молодежи, Доктор педагогических наук, международный тренер.
Слет проходит при поддержке Мурманского областного фонда содействия гражданским инициативам «Время добра».

Начало слета 20 марта в 11.00 (г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23, конгресс-отель «Меридиан», IV этаж, конференц-зал).

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/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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