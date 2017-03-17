"С каждой точки – по строчке! Соберем литературную карту России в Крыму!" Юбилейное издание, приуроченное к столетию Мурманска, отправилось в крымские библиотеки

Андрей Зайцев.

"С каждой точки – по строчке! Соберем литературную карту России в Крыму!" – с таким посылом все субъекты до 18 марта направят в крымские библиотеки книги о своем крае. Юбилейное издание "Мурманск-100… отсюда начинается Россия…" рассказывает об исторических вехах становления заполярной столицы и о том, с какими результатами город-герой подошел к своему столетию. Экземпляры книг подписали глава муниципального образования Дмитрий Филиппов, глава администрации Андрей Сысоев и руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич. А 18 марта в субботу в сквере на Пяти Углах состоится народное гулянье "Русская весна!. Мурманчан приглашают отметить значимое для всех граждан Российской Федерации событие – День воссоединения Крыма с исторической Родиной – Россией.





