О чем могут рассказать полярные сияния? В Апатитах завершился научный семинар "Физика авроральных явлений"

Илья Комлев.

О чем могут рассказать полярные сияния? И какая разрушительная сила скрывается за ними? В Апатитах в Полярном геофизическом институте сегодня завершился семинар "Физика авроральных явлений".

Форум собрал исследователей от Мурманска до Якутска. Приехали ученые из других стран, в том числе, далеких от высоких широт.

Сотрудник Института космических исследований и технологий, (г. Стара Загора, Болгария) Венета Гинева: "Конечно, у нас нет полярных сияний, но они мне очень нравятся. И мы уже 8-9 лет работаем совместно с коллегами из Полярного геофизического института".

За северными сияниями, космическими лучами, состоянием магнитного поля станции института постоянно следят в Мурманской области и в Баренцбурге на Шпицбергене. Но загадок исследователям пока хватает.

Заведующий лабораторией магнитосферно-ионосферных связей Полярного геофизического института Александр Яхнин: "Мы знаем, чем это вызвано, но какие плазменные неустойчивости вызывают эти так называемые высыпания заряженных частиц - это остается неизвестным, поскольку это серьезная физика".

Физика космических масштабов, взаимодействия гигантских магнитов - Солнца, Земли и галактических лучей. За красивым явлением скрываются мощные силы.

Сотрудник геофизической обсерватории Университета Оулу (г. Соданкюля, Финляндия) Степан Полуянов: "В любой момент может наступить так называемое "сильное событие", которое может нанести серьезный урон всей нашей группировке спутников".

А это навигация и связь. Магнитные бури влияют на автоматику железных дорог. В Канаде им хватило 4 минут, чтобы оставить без света целую провинцию.

Заведующий лабораторией геофизических наблюдений Полярного геофизического института Ярослав Сахаров: "У нас, к счастью, влияние слабее. Потому что мы находимся магнитно поюжнее. Но полюс геомагнитный "ползает". У него бывают экскурсии. 4 года назад он пополз в нашу сторону".

В Апатитах космические лучи исследуют почти полвека. Недавно нашли новую закономерность. Уровень рентгеновского излучения в атмосфере во время снега и дождя вырастает на 60 процентов.

Заведующий сектором космических лучей Полярного геофизического института Юрий Балабин: "Радиоактивного загрязнения осадков нет. Никаких радионуклидов мы не наблюдаем. То есть, это чисто космический эффект".

Семинар был юбилейным, сороковым. Молодой науке - немногим больше.







