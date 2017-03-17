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17.03.2017 18:35

В мурманском лицее №2 подвели итоги фестиваля творчества школьников на иностранных языках "Вдохновение"

Татьяна Нестерова.

На протяжении пяти дней более 360 юных мурманчан с пятого по одиннадцатый класс участвовали в творческих состязаниях по художественному чтению, литературному переводу, вокалу, литературно-музыкальным композициям и театральному искусству на испанском, французском, норвежском, немецком, английском языках. Все мероприятия фестиваля были открыты для самого широкого круга участников. Муниципальный праздник стал открытием новых ярких юных дарований - 90 участников стали победителями и призерами.
Директор школы № 5, г. Мурманск  Ирина Ускова: "Дети всегда хотят быть на сцене, показать, чего они достигают. А потом, это ведь результат совместной деятельности учителя и ученика, хоть на уроке, хоть во внеурочной деятельности. Это результат их творчества".



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