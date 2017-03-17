Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.03.2017 17:50

Алексей Тюкавин провел заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области. Об итогах федерального государственного надзора за соблюдением требований законодательства РФ при производстве и обороте молока и молочной продукции в Мурманской области по итогам 2016 года выступила с докладом руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева. Как отметила глава ведомства, в регионе имеются факты реализации некачественной и фальсифицированной молочной продукции, однако их удается минимизировать благодаря усилению контроля и проведению совместных мероприятий сотрудниками регионального Роспотребнадзора и Управления УФСБ России по Мурманской области.

На заседании комиссии также рассматривался вопрос об организации работы каналов обратной связи для приема информации о фактах незаконного оборота промышленной продукции. Как отметила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, необходимо более широко информировать население о вреде контрафактных и фальсифицированных товаров.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.24
Евро = 62.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.