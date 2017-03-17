Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области. Об итогах федерального государственного надзора за соблюдением требований законодательства РФ при производстве и обороте молока и молочной продукции в Мурманской области по итогам 2016 года выступила с докладом руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева. Как отметила глава ведомства, в регионе имеются факты реализации некачественной и фальсифицированной молочной продукции, однако их удается минимизировать благодаря усилению контроля и проведению совместных мероприятий сотрудниками регионального Роспотребнадзора и Управления УФСБ России по Мурманской области.



На заседании комиссии также рассматривался вопрос об организации работы каналов обратной связи для приема информации о фактах незаконного оборота промышленной продукции. Как отметила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, необходимо более широко информировать население о вреде контрафактных и фальсифицированных товаров.



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /