Делегация Мурманской области примет участие в образовательной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд»

Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий и министр развития промышленности предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова приняли участие в видеоселекторном совещании с Центром развития регионов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.



На совещании обсуждались вопросы участия делегации Мурманской области в образовательной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в 2017 году. Образовательная программа направлена на обмен лучшими российскими и международными практиками улучшения инвестиционного климата в регионах и повышение уровня командного взаимодействия. В 2017 году предполагается обучение региональных проектных команд из 49 субъектов Российской Федерации. В состав делегации войдут члены Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области, руководители региональных министерств, территориальных представительств федеральных органов исполнительной власти, а также представители ресурсоснабжающих организаций.



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /