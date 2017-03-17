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17.03.2017 17:25

В мурманском ДК им. Кирова состоится областной конкурс среди женщин элегантного возраста «Красотка пенсионного возраста»

25 марта в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал) пройдет традиционный областной конкурс среди женщин элегантного возраста «Красотка пенсионного возраста».

В соревновании примут участие женщины от 55 лет и старше из Мурманской области.

Конкурс проводится по мотивам произведения А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова». Участницы подготовят домашнее задание. Зрители и члены жюри увидят визитные карточки «И собой-то уж очень красавица», во время которых конкурсантки представят себя в творческой форме. Этап «Лютики-цветочки у меня в садочке» позволит «красоткам» продемонстрировать свои творческие способности, а во время конкурса «По моде-с» участницы покажут наряды и аксессуары, изготовленные собственноручно.

Все участницы конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. По результатам работы жюри в каждой возрастной категории присуждается диплом победителя.

Мероприятие направлено на стимулирование и поддержку активной жизненной позиции людей старшего поколения, привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности людей пожилого возраста как средство их самовыражения и реализации, а также на создание условий для реализации культурно – досуговых инициатив людей пожилого возраста и их творческого потенциала.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М.Кирова/
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