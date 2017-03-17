9 марта в 12 часов в Мурманске пройдет традиционный спортивный праздник «Родной двор – родной город». Местом проведения станет площадка спортивного центра «Авангард» (ул. Лобова, 51).



В программе веселые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов, артистов, конкурсы. По результатам командных состязаний определятся лучшие участники, которые будут награждены призами.



В мероприятии примет участие глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.



/Администрация г. Мурманска/