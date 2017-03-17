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17.03.2017 17:41

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как всегда, утром в воскресенье, служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели.
Сквозная тема - спорт. На Кольском Севере в разгаре Полярная Олимпиада. В Кандалакше долгожданный во всех смыслах праздник - открылся первый в городе бассейн.
Международное сотрудничество. На атомоходе "Ленин" - заседание  комитета старших должностных лиц Совета Баренцева/Евроарктического региона. И подготовка к ежегодным - уже XVIII по счету морским учениям "Баренц".
Задачи и результаты работы ОНФ на Кольском Севере обсудим в студии с  руководителем регионального исполнительного комитета общественного движения Максимом Сахневичем. Одна из тем интервью - воссоединение Крыма и Севастополя с исторической Родиной.
Подробности, вместе с другими темами, в День моряка-подводника в "Событиях недели". Эфир начнется в 10 часов 20 минут на канале "Россия 1".
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