Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как всегда, утром в воскресенье, служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели.

Сквозная тема - спорт. На Кольском Севере в разгаре Полярная Олимпиада. В Кандалакше долгожданный во всех смыслах праздник - открылся первый в городе бассейн.

Международное сотрудничество. На атомоходе "Ленин" - заседание комитета старших должностных лиц Совета Баренцева/Евроарктического региона. И подготовка к ежегодным - уже XVIII по счету морским учениям "Баренц".

Задачи и результаты работы ОНФ на Кольском Севере обсудим в студии с руководителем регионального исполнительного комитета общественного движения Максимом Сахневичем. Одна из тем интервью - воссоединение Крыма и Севастополя с исторической Родиной.

Подробности, вместе с другими темами, в День моряка-подводника в "Событиях недели". Эфир начнется в 10 часов 20 минут на канале "Россия 1".