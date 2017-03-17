Исполнение областного бюджета за прошлый год - один из основных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания правительства Мурманской области

Елена Белкина.

Выполнялся главный финансовый закон в жестких условиях соглашения, заключенного с Минфином России. Необходимо было провести оптимизацию расходов, устранить неэффективные налоговые льготы, также ввести запрет на увеличение числа государственных служащих. Тогда можно было рассчитывать на замещение дорогих коммерческих кредитов бюджетными. Благодаря этому Мурманская область заняла 17 место в стране в группе регионов с высокой долговой устойчивостью. К июню планируется взять бюджетный кредит почти на 2 миллиарда рублей. 75,5% от общего объема расходов были направлены на социальную сферу и финансовую поддержку муниципальных образований.

И. о. министра финансов Мурманской области Елена Дягилева: "В целом за год межбюджетных трансфертов - 16,6 миллиардов рублей перечислено муниципальным образованиям. В течение года было дополнительно распределено 167 миллионов дотаций на сбалансированность, также были реструктуризованы бюджетные кредиты муниципалитетов на 181 миллион рублей. Перенос сроков был осуществлен по ряду бюджетных кредитов на 2017 год - это 164 миллиона рублей".







