Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.03.2017 16:38

Исполнение областного бюджета за прошлый год - один из основных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания правительства Мурманской области

Елена Белкина.

Выполнялся главный финансовый закон в жестких условиях соглашения, заключенного с Минфином России. Необходимо было провести оптимизацию расходов, устранить неэффективные налоговые льготы, также ввести запрет на увеличение числа государственных служащих. Тогда можно было  рассчитывать на замещение дорогих коммерческих кредитов бюджетными. Благодаря этому Мурманская область заняла 17 место в стране в группе регионов с высокой долговой устойчивостью. К июню планируется  взять бюджетный кредит почти на 2 миллиарда рублей.  75,5% от общего объема расходов были направлены на социальную сферу и финансовую поддержку муниципальных образований.
И. о. министра финансов Мурманской области Елена Дягилева: "В целом за год межбюджетных трансфертов - 16,6 миллиардов рублей перечислено муниципальным образованиям. В течение года было дополнительно распределено 167 миллионов дотаций на сбалансированность, также были реструктуризованы бюджетные кредиты муниципалитетов на 181 миллион рублей. Перенос сроков был осуществлен по ряду бюджетных кредитов на 2017 год - это 164 миллиона рублей".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.24
Евро = 62.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.