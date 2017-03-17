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17.03.2017 16:36

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в торжественной церемонии открытия 83 международного Праздника Севера

Почётная миссия поднятия флага 83-го Праздника Севера будет предоставлена заслуженному тренеру Российской Федерации по биатлону Игорю Ветчинову, флага 57-го Праздника Севера учащихся – призёру финальных соревнований по биатлону III зимней Спартакиады учащихся России Валерию Чекалову.
В церемонии открытия также примут участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России Анна Богалий, главы муниципальных образований региона. Анне Богалий будет предоставлена честь зажечь огонь Праздника Севера.
Гостям мероприятия своё искусство продемонстрируют ансамбль танца «Сполохи», ансамбль песни и танца «Россия», солисты Кольского районного культурного центра, североморский ансамбль эстрадного танца «Нон-стоп», цирк «Комплимент», коллектив «Клюп-студия», солисты оленегорского центра культуры «Полярная звезда».

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
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