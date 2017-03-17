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17.03.2017 16:15

В 2017 году запланировано охватить организованными формами отдыха не менее 37,5 тыс. детей Мурманской области

Сегодня на заседании регионального правительства, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, министр образования и науки Наталия Карпенко доложила об организации отдыха и оздоровления детей Мурманской области в 2017 году.
 
В рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие образования» на проведение детской оздоровительной кампании в 2017 году в областном бюджете предусмотрены средства на уровне 2016 года – 275,5 млн руб. В 2017 году запланировано охватить организованными формами отдыха не менее 37,5 тыс. детей. Более 3 500 путевок будет приобретено в оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения Краснодарского края, средней полосы РФ. В 2017 году государственные контракты с оздоровительными учреждениями включают обязательные условия, направленные на обеспечение безопасного пребывания детей.

На территории региона в период летних каникул 2017 года запланировано функционирование 101 детского оздоровительного учреждения: 89 лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, два лагеря труда и отдыха, шесть загородных стационарных оздоровительных лагерей, одно санаторно-оздоровительное учреждение, три палаточных лагеря. В летний период 2016 года были запущены пилотные проекты по организации малозатратных форм отдыха на базе муниципальных образовательных организаций с участием средств областного бюджета, в 2017 году практика малозатратных форм отдыха будет продолжена.

Наталия Карпенко отметила несколько муниципальных образований, которые творчески подошли к реализации мероприятий по организации малозатратных форм отдыха и смогли обеспечить не только безопасный, но и интересный отдых для детей – это Кандалакшский район, Полярные Зори, Ковдорский район, Апатиты, Оленегорск, ЗАТО Александровск.

«Например, для детей Кандалакшского района на острове Лайдасалма в Ковдозере был организован пятидневный палаточный лагерь «Остров сокровищ» – игровое мероприятие с развлекательной приключенческой программой. Пользуется популярностью и организация военно-патриотических экспедиций, например в Апатитах», – рассказала глава ведомства.
 
Детская оздоровительная кампания 2017 года уже началась. По состоянию на 1 марта текущего года организованными формами отдыха охвачено 1 449 детей, в том числе 441 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации.

Алексей Тюкавин обратил особое внимание глав муниципальных образований, традиционно присутствующих на заседании в режиме видеоконференции, на необходимость наличия у людей, обеспечивающих детский отдых, профессионального образования, а также специальных навыков по оказанию первой медицинской помощи.

«Среди организаторов детского отдыха не должно быть случайных людей», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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