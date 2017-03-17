Смотрите в вечернем выпуске "Вести. Мурман" в 20:45

Пока надзорные органы выясняют кто виноват, владельцы автомобилей, на которые рухнул с крыш снег, уже знают что делать - идти суд.



Лотерея капремонта. Сначала попасть в программу, а потом получить качественную услугу. В 2016 строители сделали брак на 5 с четвертью миллионов рублей. Таков объем претензий Фонда капремонта к подрядчикам в денежном эквиваленте.



В канун своего профессионального праздника первый ракетный крейсер четвёртого поколения "Юрий Долгорукий" вернулся с боевой. Задачи в Баренцевом море выполнены на отлично.