В числе приоритетов новой госпрограммы Мурманской области по развитию сельского хозяйства – поддержка северного оленеводства, производства кормовых культур, фермерских хозяйств

Реализация государственной программы Мурманской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», а также механизмы государственной поддержки в 2017 году обсуждались сегодня на заседании областного правительства, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.



«Для стабилизации ситуации в отрасли в течение 2015-2016 годов проведена большая работа по сохранению действующих хозяйств, в результате которой в 2016 году подписано мировое соглашение между сельхозпредприятием «Тулома» и кредиторами, что дало предприятию возможность закупить новую технику, обновить линейку выпускаемой продукции и впервые за последние годы сработать с прибылью», – проинформировал министр рыбного и сельского хозяйства региона Андрей Иванов.



Решен вопрос о регистрации компании «Полярная звезда» на территории Мурманской области – с июня 2016 года предприятие перерегистрировалось, восстановив право на получение бюджетной поддержки. Руководством предприятия полностью погашена задолженность по заработной плате перед работниками и по налогам, установлено новое оборудование по производству кормов. В результате проведенной работы к концу 2016 года надои молока увеличились. Кроме того, агрофирма «Индустрия» благодаря вложениям в производство средств собственников предприятия погасила долги по заработной плате, что позволило получать государственную поддержку и улучшить финансовое положение предприятия. Также, по словам министра, удалось сохранить на прежнем уровне ряд показателей по посевным площадям и поголовью скота. В 2016 году кооператив «Тундра» впервые отправил на экспорт в Финляндию шкуры северного оленя, которые раньше утилизировались. На ряде предприятий продолжились работы по модернизации производства.



По информации министра, в новой региональной госпрограмме по развитию сельского хозяйства определены приоритетные направления развития регионального сельского хозяйства, в ней приоритетными определены такие направления, как развитие племенного животноводства, поддержка северного оленеводства, производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, фермерских хозяйств. Алексей Тюкавин поручил главе ведомства в срок до 1 мая 2017 года представить корректировку региональной госпрограммы, в которой более четко обозначить цели и показатели развития сельского хозяйства в регионе, особое внимание необходимо уделить развитию рыбного хозяйства.



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