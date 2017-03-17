Мурманские читатели обсудят любимые книги на заседании литературного клуба «Высокие энергии»

19 марта в 13.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, зал новой художественной литературы) состоится заседание литературного клуба «Высокие энергии».



Заседание будет посвящено серии книг Надежды Поповой «Конгрегация» о жизни и службе инквизитора Курта Гессе, который, начав службу следователем самого низшего, четвертого, ранга, поднимается по служебной лестнице благодаря нескольким серьезным расследованиям.



Участники литературного клуба обсудят понравившиеся книги, любимые и нелюбимые моменты произведения, а также в целом поговорят об альтернативной истории в фэнтезийной литературе.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /