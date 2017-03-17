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17.03.2017 18:00

В Кольском районе представители правоохранительных органов встретились с воспитанниками центра помощи детям «Журавушка»

В поселке Мурмаши инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольскому району вместе с представителем СУ СК России по Мурманской области провели с воспитанниками социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информационно-профилактическую беседу.
Основная цель подобных встреч – предупреждение преступности среди несовершеннолетних, а также преступлений в отношении них. Ребята от 7 до 15 лет в ходе беседы на примере конкретных ситуаций узнали способы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, а также виды совершения преступлений в отношении них.
Полицейские подробнее рассказали об уголовной и административной ответственности за определенные виды преступлений и правонарушений, которые могут совершать сами несовершеннолетние. Представитель полиции предупредил о возможных последствиях правонарушений и напомнил подросткам возраст, с которого наступает законодательная ответственность за различные противоправные поступки.
В частности, собравшимся привели конкретный пример. На днях в результате реализации оперативных мероприятий были задержаны два 14-летних подростка. Один из них занимался сбытом наркотических средств. Своего приятеля он привлек для доставки рюкзака с зельем из Мурманска в Никель. Оба несовершеннолетних будут привлечены к ответственности.
При тестировании на знание Правил дорожного движения воспитанники «Журавушки» показали хорошие результаты. Они активно и правильно отвечали на поставленные правоохранителями вопросы. В завершение встречи была затронута тема профилактики наркомании, игромании, употребления алкоголя и табакокурения.
В подарок детскому дому гости оставили Уголовный Кодекс Российской Федерации, адаптированный специально для школьников. Встречи в рамках профилактической работы с детьми продолжатся в других социальных и образовательных учреждениях области.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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