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17.03.2017 17:40

В Мурманском областном театре кукол состоится генеральный прогон спектакля «Госпожа Метелица»

21 марта в 14.00 Мурманский областной театр кукол приглашает СМИ для освещения генерального прогона спектакля «Госпожа Метелица».
Юные северяне увидят новую постановку Мурманского областного театра кукол – спектакль «Госпожа Метелица» 24 марта в 10.30. Сейчас артисты заняты репетицией грядущей премьеры!  
Спектакль «Госпожа Метелица» ставится по мотивам сказки Братьев Гримм. Для создания постановки в столицу Заполярья из Москвы приехал режиссер-постановщик Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина.
Режиссер отметил, что спектакль докажет юным северянам существование настоящего чуда, покажет, что такое добро и зло. А главной идеей спектакля является выбор, который ежедневно делает каждый человек. Особенно это важно для подрастающего поколения. На примере героев спектакля дети сами решат, как им себя вести в жизни.
«Госпожа Метелица» – история о двух маленьких девочках, совершенно разных по характеру. Одна – задира и ворчунья, другая – добрая и заботливая. Их ждет множество приключений.
Режиссёр-постановщик Влад Костин в Мурманске не впервые, приезжает уже второй раз. Познакомился Влад с городом еще в 2012 году, когда участвовал в фестивале стран Баренц-региона. Признается, тогда был поражен обилием ярких осенних красок – желтых и красных рябиновых листьев.
Московский гость приехал не один – с супругой, а по совместительству художником, Светланой Рыбиной. Именно она стала автором декораций и кукол для  спектакля. В свое время Светлана работала главной художником в Московском областном театре кукол. По ее словам, они с Владом в своей постановке «Госпожи Метелицы» немного отходят от известной истории.

/Мурманский областной театр кукол/
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