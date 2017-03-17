Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-февраль 2017 года

В текущем году в Мурманской области зарегистрировано 2 008 преступлений, что на 23,8% или 627 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 28,8%, их удельный вес в общем массиве зарегистрированных преступлений уменьшился на 1,3% и составил 18,5%. Количество убийств (с покушениями) возросло на 77,8% .

На 38,6% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 30,5%, а числолиц, погибших в результате преступных посягательств, увеличилось на 14,8%.

На 30,7% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности снизилось на 25,7%.

На 118,2% (с 11 до 24) увеличилось количество преступлений коррупционной направленности.

Количество мошенничеств уменьшилось на 23,8%, краж – на 40,9%.

На 50% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 2,7%, что значительно ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 7,4% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления.

Почти каждое второе преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.

Более детально состояние преступности в Мурманской области отражено в соответствующем сборнике, размещенном на сайте прокуратуры Мурманской области в сети Интернет в разделе «Статистика». Сравнить состояние преступности в различных регионах страны можно на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ссылка на который также содержится в разделе «Статистика» сайта прокуратуры Мурманской области.

/Прокуратура Мурманской области/