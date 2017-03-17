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17.03.2017 17:00

Кольская АЭС: в Полярных Зорях стартует Год экологии

16 марта в городе атомщиков прошло награждение победителей V городского экологического форума «Зелёная планета-2017», организованного Кольской АЭС и общественным детским движением «Зелёная планета». Детский творческий конкурс объединил в себе шесть направлений и стал самым массовым по числу участников за всю историю его проведения.
Председатель полярнозоринского отделения «Зелёная планета» Наталья Тыщук отметила: «Работы победителей городского уровня примут участие во всероссийском и международном этапах форума. В течение года совместно с Кольской атомной станцией мы планируем большое количество мероприятий, направленных на сотрудничество детских коллективов в области экологии».
Интересной номинацией этого года стала «Современность и традиция», где юные участники пробовали себя в роли дизайнеров и предложили на суд жюри коллекцию одежды из природных и подручных материалов. На конкурс «Природа – бесценный дар, один на всех» юные исследователи подготовили работы о результатах социально-полезной экологической деятельности. В традиционных конкурсах «Зелёная планета глазами детей» и «Многообразие вековых традиций» ребята рисовали представителей флоры и фауны, занесённых в «Красную книгу», а также мастерили поделки, изображающие редких животных и растений на Земле. Кинорепортажи, рассказывающие о полезной экологической работе детских коллективов, были представлены в номинации «Эко-объектив». Исполнители песен о природе соревновались в номинации «Природа. Культура. Экология».        
Познакомиться с творчеством ребят жители и гости города смогут в актовом зале школы №4 г. Полярные Зори. Выставка работ будет также организована в апреле на Кольской атомной станции.


/Управление информации и общественных связей Кольской АЭС/
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