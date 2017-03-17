В Мурманской областной научной библиотеке состоится День православной книги

19 марта в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, III этаж, конференц-зал) в рамках Дня православной книги состоится «круглый стол», посвященный 100-летию русской революции 1917 года.



Тема встречи – «Последствия революционных событий 1917 года через призму житий и деяний новомучеников и исповедников российских». «Круглый стол» организован совместно с Фондом создания, поддержки, развития Мурманской областной православной библиотеки.



Свои доклады представят профессор кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета, председатель Мурманского отделения Российского исторического общества Алексей Воронин; доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Юлия Бардилева; председатель клуба краеведов «Коляне» Ольга Обнорская и Дмитрий Гладышев – управляющий делами Фонда создания, поддержки, развития Мурманской областной православной библиотеки.



Участникам Дня православной книги будет представлена выставка изданий из фонда Мурманской областной научной библиотеки, посвященная теме «круглого стола».





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /