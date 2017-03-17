19 марта в 15.00 хор украинской песни «Джерела» приглашает мурманчан на концерт «Батькiвська хата, рiдний порiг», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Голубая гостиная).



Участники коллектива исполнят для зрителей известные песни: «Пісня про рушник», «Зеленеє жито», «Била мене мати», «Та косив батько», «Вербовая дощечка». Хор «Джерела» представит своим слушателям две новые песни – «Сину, качки летять» и «Тернова хустка».



В репертуаре коллектива – песни о любви и страданиях, радостях и горестях бытия, а также об ироничных ситуациях в жизни народа. Украинская песня отличается своей мелодичностью и напевностью. Традиция хора «Джерела» – постановки музыкально-театрализованных представлений, где много шуток, юмора и песен.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



