Житель города Кандалакши, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего жителя города Кандалакши Мурманской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



По версии следствия, 04 февраля 2017 года в дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Кандалакшский» поступило заявление от жительницы города Кандалакши, что в отношении нее и ее малолетнего сына сожитель совершает противоправные действия. Прибывший на место сотрудник полиции потребовал от злоумышленника прекратить правонарушения и проехать в отдел полиции для разбирательства по поступившему заявлению.



Мужчина, будучи недовольным вышеуказанным фактом, отказался выполнять законные требования сотрудника полиции и решил применить в отношении него насилие, опасное для жизни и здоровья, для чего вооружился деревянной палкой. Действуя умышленно, осознавая, что перед ним находится сотрудник правоохранительных органов при исполнении своих должностных обязанностей, стал наносить удары деревянной палкой в жизненно важный орган – голову, причинив физическую боль и телесное повреждение в виде ушибленной раны. На стадии следствия обвиняемый осознал вину в содеянном, дал признательные показания.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/